"Ohne Ausnahme": Tammy Hembrow wird beim Stillen schlecht

Tammy Hembrow (28) gibt ihren Fans ein Update in Sachen Stillen. Mit ihrem Ex-Partner Reece Hawkins hat die Influencerin einen Sohn und eine Tochter. Im vergangenen Juni durften sich die Beauty und ihr Verlobter Matt Poole über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Im Netz gewährt die Fitness-YouTuberin seitdem immer wieder intime Einblicke in ihren Mama-Alltag. So veröffentlichte sie vor wenigen Tagen beispielsweise ein süßes Video mit der kleinen Posy. Nun verriet Tammy, dass ihr vom Stillen immer schlecht wird.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Australierin bei ihrer Community zu Wort und berichtete von ihren Schwierigkeiten. Tammy erzählte, dass ihr immer furchtbar übel werde, wenn sie ihre Tochter an die Brust lege. "Mir ist jedes Mal, wenn ich stille, so schlecht. Jedes Mal ohne Ausnahme seit der Geburt", schilderte die 28-Jährige und bat ihre Follower um Ratschläge. Sie fuhr fort, dass sich dieses Unwohlsein auch im Laufe der Monate nicht gebessert habe. Doch obwohl die Netzbekanntheit während des Stillens immer ein gewisses Unwohlsein überkommt, liebe sie es dennoch, ihrem Baby die Brust zu geben.

Kurze Zeit später gab die rothaarige Beauty ihren Fans ein kleines Update. So schilderte sie, dass ihr schon während der Wehen und der Geburt superübel gewesen sei. Anschließend verriet sie noch eine mögliche Ursache ihres Unwohlseins: "Offenbar kann das mit der Oxytocin-Ausschüttung beim Stillen zu tun haben", merkte Tammy an.

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und ihre Tochter Posy im November 2022

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Juli 2022

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de