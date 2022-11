Süß: Hier albert Tammy Hembrow mit Töchterchen Posy herum

Tammy Hembrow (28) scheint nicht genug von ihrem Nachwuchs zu bekommen. Im vergangenen Juni erblickte der erste gemeinsame Nachwuchs der Influencerin und ihres Verlobten Matt Poole das Licht der Welt. Aus einer früheren Beziehung hat sie bereits zwei weitere Kinder. Die gebürtige Australierin gibt ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. Nun veröffentlichte Tammy ein süßes Video mit der kleinen Posy.

In ihrer Instagram-Story postete die 28-Jährige nun eine niedliche Aufnahme, die sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie die Fitnessmama ihre Tochter immer wieder am Hals küsst oder sie leicht kitzelt. Augenscheinlich hat die Kleine bei den Faxen ihrer Mama auch ordentlich Spaß, denn Posy lacht und quietscht immer wieder vergnügt. "Ich könnte das den ganzen Tag machen", schrieb Tammy dazu.

Erst vor wenigen Wochen hatte Tammy ihre Fans bereits mit einem tollen Familienbild erfreut. Gemeinsam mit ihren Kids Posy, Wolf und Saskia hatte die YouTuberin lässig vor dem Spiegel posiert. Dabei strahlten die Mama und ihr Nachwuchs nur so um die Wette. "Starke Mama und ihre ganze Welt" oder "Aw, so süß", lauteten die entzückten Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Fitness-Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihrer Tochter Posy

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und ihre Familie im November 2022

