Prozess beendet: Anne Heches Sohn verwaltet ihr Erbe alleine

Anne Heches (✝53) Nachlass sorgt jetzt für einen Familienstreit. Im August dieses Jahres starb die Schauspielerin tragischerweise nach einem Autounfall im Krankenhaus. Um ihr Erbe sollten sich ihre beiden Söhne Homer (20) und Atlas kümmern. Damit war vor allem ihr Ex-Partner James Tupper unzufrieden und wollte vor Gericht erwirken, selbst als Verwalter eingesetzt zu werden. Nach wochenlangem Streit vor Gericht sind Homer und James aber jetzt offenbar zu einer Einigung gekommen.

Wie Daily Mail berichtete, geht aus den Gerichtsdokumenten von der Auseinandersetzung von Homer und James hervor, dass dem 20-Jährigen nun endgültig das alleinige Verwaltungsrecht zugesprochen wurde. Bei ihrem Streit ging es zuletzt vor allem um Uneinigkeiten über den finanziellen Wert von Annes Erbe. James sei sich sicher, dass der Gesamtbetrag bei etwa 1,6 Millionen Euro liegen müsse. Homer hielt aber nach wie vor dagegen und soll erklärt haben, dass der Nachlass seiner Mutter lediglich ein paar "bescheidene Banknoten", Tantiemen und einige persönliche Gegenstände umfasst, sodass der Endbetrag vielleicht bei 770.000 Euro liege.

Der Streit von Homer und James soll bereits im September, kurz nach Annes Tod, begonnen haben. Zu dem Zeitpunkt soll James versucht haben, gerichtlich zu erwirken, dass ein Testament, dass Anne ihm angeblich per Mail geschickt habe, rechtsgültig wird. In dem Dokument soll sie ihren Ex zum alleinigen Verwalter gemacht haben. Ihre beiden Söhne gingen jedoch dagegen vor, denn es gebe keine gültige Unterschrift.

Anne Heche, Schauspielerin

James Tupper bei den Golden Globe Awards 2020

James Tupper und Anne Heche

