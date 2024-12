James Tupper schwärmt vom Vatersein für Sohnemann Atlas (14)

James Tupper verspürt große Freude am Vatersein. 2009 erblickte Atlas, der Sohnemann des Kanadiers und der verstorbenen Schauspielerin Anne Heche (✝53) das Licht der Welt – mittlerweile ist er schon ein Teenager. "Ich liebe es, Vater zu sein. Das ist meine Nummer eins. Es macht mir große Freude und erfüllt mich mit Stolz, zu sehen, wie er heranwächst", schwärmt James über seinen Spross und seine Rolle als Papa im Interview mit Us Weekly. Besonders spannend finde er vor allem, zu erleben, wie Atlas sein Leben meistert. Der 59-Jährige erklärt: "Er ist ein fortgeschrittener Junior-Tennisspieler und hofft, entweder an die Universität zu gehen oder sogar Profi zu werden. Er hat viele großartige Dinge vor sich, und ihn dabei zu beobachten, wie er all das tut – sich selbst behauptet und kämpft – ist unglaublich."

Die Anerkennung und der Stolz beruhen allerdings auf Gegenseitigkeit. Dass sein Papa ihm jederzeit zur Seite steht und ihn tatkräftig unterstützt, bekommt Atlas mit und weiß er zu schätzen. "Er macht wirklich alles. Nichts wird beschönigt. Er ist alles für mich", betonte der 14-Jährige im Gespräch mit dem Magazin und fügt dankbar hinzu: "Ich wäre überhaupt nicht da, wo ich bin, ohne ihn – er fährt mich überall hin, füttert mich. Es gibt nichts, was er tut, das mir nicht gefällt. Ich liebe ihn wirklich sehr."

Ebenso dankbar zeigen sich Vater und Sohn auch für die Zeit, die sie mit Anne in Erinnerung behalten. Die "Donnie Brasco"-Darstellerin erlitt im Sommer 2022 einen Autounfall und fiel daraufhin ins Koma. Im August entschied sich die Familie, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. Ein tragischer Abschied, unter dem ihre Liebsten bis heute leiden, doch sie halten sie in Ehren, wie James in einem Interview mit US Weekly erklärte. "Wir erlebten einen großen Verlust, und das Geschenk von Annes Leben mit uns ist unglaublich, und ihre Erinnerungen halten wir in Ehren." Sie "feiern sie jedes Jahr, jedes Weihnachten, jeden Geburtstag", verriet er hoffnungsvoll.

James Tupper, Schauspieler

Anne Heche im Jahr 2015

