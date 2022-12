Royaler Fan: Schwärmt Prinzessin Leonor für diesen Kicker?

Hat Prinzessin Leonor von Spanien (17) etwa ein Auge auf einen Kicker geworfen? In Katar ist derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft im vollen Gange und die Fans feuern ihre Nationalmannschaften fleißig an. Auch die spanische Prinzessin machte sich auf, um ihre Landsleute zu unterstützen. Dabei behält sie vor allem einem ganz Bestimmten im Auge: Leonor soll nämlich heimlich für den Nationalspieler Gavi schwärmen.

Gemeinsam mit ihrem Vater König Felipe von Spanien (54) reiste Leonor in den Wüstenstaat, um dort den Auftakt der spanischen Nationalmannschaft gegen Costa Rica mitanzusehen. Und das Promimagazin "Socialité" berichtete, dass die 17-Jährige sich vor allem auf einen Spieler freue: Sie soll nämlich ein Auge auf den Mittelfeldspieler Gavi, der bürgerlich Pablo Gavira heißt, geworfen haben. Demnach soll sie sogar Fotos von ihm in ihre Schulmappe geklebt haben. Nach dem Spiel durfte sie zusammen mit ihrem Papa sogar in die Kabine, wo die beiden ein Trikot zum Signieren dabei hatten, das für den König um Längen zu klein wäre – und zwar das Trikot mit der Nummer neun, der Rückennummer des 18-Jährigen.

Da Gavi single sein soll, dürften einem Flirt mit der Prinzessin nichts im Wege stehen. Als Spielerfrau könnte Leonor sich auch gut machen, denn sie bewies zuletzt immer wieder Stilbewusstsein in der Öffentlichkeit. Im August zeigte sie sich in verschiedenen eleganten Sommerkleidern und legte damit einen souveränen Auftritt hin.

Getty Images Gavi beim WM-Spiel Spanien gegen Deutschland, November 2022

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien

Action Press / SIPA PRESS Königin Letizia von Spanien und Prinzessin Leonor auf Mallorca

