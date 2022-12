So süß gratuliert Laura Dern ihrer Mama zum 87. Geburtstag

Laura Dern (55) macht ihrer Mama eine Liebeserklärung. Der Hollywoodstar wurde bereits in den 90ern berühmt, denn er spielte eine der Hauptfiguren in dem Action-Spektakel Jurassic Park. Für ihre schauspielerische Leistung wurde Laura 2020 sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Sie erhielt die begehrte Trophäe als "Beste Nebendarstellerin" für ihre Performance im Film "Marriage Story". All die Jahre war immer eine Frau an ihrer Seite: Mama Diane Ladd. Und ihr gratulierte Laura jetzt gebührend zum Geburtstag.

Auf ihrer Instagram-Seite postete Laura ein süßes Bild mit ihrer Mama. "Happy Birthday, Göttin Mama! Du bist meine endlose Inspiration und mein liebster Schwimmbuddy. Und einfach die beste Schauspielerin aller Zeiten", richtete sie liebevolle Worte an Diane. Auf dem Foto fällt die Ähnlichkeit von Mutter und Tochter sofort auf, denn diese ist frappierend: In ihren knallroten Badeanzügen strahlen die beiden im Partnerlook in die Kamera.

Lauras Mama Diane scheint ihr großes Vorbild zu sein, denn die 87-Jährige war ebenfalls Schauspielerin. Ihre Karriere begann in den 70ern und bis heute spielte sie etwa 120 Film- und Fernsehrollen. Im November 2010 erhielt sie sogar einen Stern auf dem Walk of Fame. Da Laura selbst auch einen Stern hat, wie auch ihr Papa Bruce Dern (86), sind sie die erste Familie, die auf dem berühmten Boulevard ausgezeichnet wurde.

Anzeige

Getty Images Laura Dern (r.) und ihre Mutter Diane Ladd bei der Oscar-Verleihung 2020

Anzeige

Getty Images Laura Dern bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles, April 2021

Anzeige

Getty Images Laura Dern und ihre Mama Diane Ladd, 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de