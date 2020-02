Sie ist jetzt ganz offiziell die beste Nebendarstellerin Hollywoods! Heute Nacht trifft sich mal wieder das Who is Who der Filmbranche zur 92. Oscar-Verleihung. Zu den wichtigsten Kategorien gehört unter anderem die Auszeichnung “Beste Nebendarstellerin”. Fünf Hollywood-Ladys durften heute Nacht auf diese Trophäe hoffen. Am Ende setzte sich allerdings Laura Dern (53) in ihrer Rolle in dem Film “Marriage Story” durch!

Die 53-Jährige galt schon im Vorfeld als klare Favoritin. Mit dem Netflix-Drama konnte sie bereits etliche Preise abstauben. Trotzdem war die Freude bei der Blondine natürlich riesig: “Vielen Dank an die Academy für die Ehre mit so unglaublichen Künstlern in einem Raum zu sein. Danke an Netflix, danke an den Cast”, freute sie sich, als sie sich ihren Goldjungen auf der Bühne abholte. Laura war zwar bereits zwei Mal für einen Oscar nominiert, heute Nacht kann sie aber zum ersten Mal eine der Trophäen tatsächlich mit nach Hause nehmen.

Neben Laura waren noch vier weitere Schauspielerinnen nominiert. Kathy Bates, Scarlett Johansson (35), Florence Pugh (24) und Margot Robbie (29) gingen allerdings leer aus. Was sagt ihr dazu, dass Laura den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen hat? Stimmt ab!

Getty Images Laura Dern bei den Oscars 2020

