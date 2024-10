Laura Dern vertraut Reese Witherspoon in allen Lebenslagen

Schauspielerin Laura Dern (57) hat verraten, dass sie ihre Freundin Reese Witherspoon (48) bei nahezu allen wichtigen Entscheidungen zu Rate zieht. Während einer Podiumsdiskussion beim Shine Away Event, das von Reese' Produktionsfirma Hello Sunshine in Los Angeles veranstaltet wurde, erklärte die 57-Jährige laut Daily Mail: "Im Grunde bespreche ich alles mit Reese – von meinem Liebesleben bis hin zur Jobauswahl." Gemeinsam mit Reese und Schauspielerin Octavia Spencer (52) tauschte sie sich über die Netzwerke inspirierender Frauen aus, die ihr Leben geprägt hätten.

Laura kam anschließend auf weitere Frauen zu sprechen, die sie nachhaltig beeinflusst hätten – insbesondere Jane Fonda (86) und ihre Mutter Diane Ladd. "Von den Frauen, die mich großgezogen haben und Schauspielerinnen waren und dann Autorinnen, Produzentinnen oder Regisseurinnen wurden, habe ich gelernt, dass es ohne die anderen nicht geht", meinte sie und fügte hinzu: "Und diese Schwesternschaft trieb mich stets an."

Laura und Reese haben sich 2014 bei den Dreharbeiten zu "Wild" kennengelernt, in dem Laura die Mutter von Reese spielte. Seitdem sind sie enge Freundinnen und teilen regelmäßig gemeinsame Fotos in den sozialen Medien, ob beim Kaffeetrinken oder auf Preisverleihungen. Im Dezember vergangenen Jahres erschienen sie zu einer Party sogar in aufeinander abgestimmten Outfits.

Getty Images Laura Dern, Gotham Awards 2023

Getty Images Reese Witherspoon im Januar 2024

