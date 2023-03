Rückblick: Diese Stars mussten lange auf einen Oscar warten!

Die Verleihung der Oscars steht kurz bevor: Am Sonntag wird der Goldjunge wieder an die besten Schauspieler und Mitarbeiter in der Filmbranche vergeben. In den vergangenen Jahren mussten sich einige aber ziemlich lange gedulden: Unter anderem wartete Leonardo DiCaprio (48) 22 Jahre auf die Trophäe! Auch Laura Dern (56) und Kate Winslet (47) wurden ganz schön lange hingehalten. Anthony Hopkins (85) bekam zum Beispiel auch erst mit 55 Jahren seinen ersten Oscar.

