Trennung von Farina: DJ Jeezy gesteht sich seine Fehler ein

Novalanalove (31) gab vor wenigen Tagen die Trennung von ihrem Mann DJ Jeezy bekannt, nachdem die Gerüchte aufgekommen waren, er habe sie betrogen. Jetzt äußerte sich auch Pouya, so DJ Jeezys bürgerlicher Name, dazu und gestand sich seine Fehler ein. "Das, was ich an diesem Abend getan habe, ist alles andere als die Werte eines vorbildlichen Ehemanns und Vaters zu vertreten. Ich habe meine Familie sehr verletzt und enttäuscht und ich bereue es sehr", schrieb er auf Instagram. Künftig wolle er an sich arbeiten und auch gegen sein mutmaßliches Alkoholproblem kämpfen.

