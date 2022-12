18. Liebesjubiläum: Ellen DeGeneres widmet Portia süßen Post

Ellen DeGeneres (64) scheint nach all den gemeinsamen Jahren immer noch total verliebt in Portia de Rossi (49) zu sein. Die US-amerikanische Komikerin und der "Santa Clarita Diet"-Star kamen 2004 zusammen. Im August 2008 besiegelten sie daraufhin ihr Glück mit dem Ehegelübde vor dem Traualtar. Am Donnerstag feierten die Turteltauben nun schon ihr 18. Liebesjubiläum. Zu diesem Anlass richtete Ellen ein paar rührende Zeilen an ihren Schatz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 64-Jährige nun zwei Fotos von sich und ihrer Frau. Auf den Bildern posieren Portia und Ellen vor einem Sonnenuntergang – und strahlen dabei überglücklich in die Kamera. In der Bildunterschrift darunter machte die Entertainerin klar, wie glücklich sie mit ihrer Partnerin ist. "Heute ist unser 18. Jahrestag. Ich verliebe mich jeden Tag mehr in sie. Ich bin so dankbar für ihre Liebe", schwärmte sie.

Bereits an ihrem 14. Hochzeitstag im vergangenen August hatte Ellen ihrer Frau eine süße Liebeserklärung im Netz gemacht. Sie teilte ein Video, in dem zahlreiche Aufnahmen des Paares aus den vergangenen Jahren zu sehen waren. "Ich liebe dich, Portia. Alles Gute zum 14.!", betitelte die Moderatorin den Clip.

Anzeige

Getty Images Komikerin Ellen DeGeneres und Schauspielerin Portia de Rossi

Anzeige

Instagram / theellenshow Entertainerin Ellen DeGeneres mit ihrer Frau Portia de Rossi im November 2022

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres mit ihrer Frau Portia de Rossi, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de