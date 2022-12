Wow! Schauspieler Eddie Redmayne flasht im Glitzer-Look

Eddie Redmayne (40) glänzt mal wieder mit seinem herausragenden Modebewusstsein! Seit Jahren steht der Schauspieler für namhafte Filme wie "The Danish Girl" oder "The Theory of Everything" vor der Kamera. Mit seiner Rolle als Newt Scamander in der Phantastische Tierwesen-Reihe begeisterte er vor allem die Harry Potter-Fans. Aber nicht nur seine schauspielerischen Leistungen können sich sehen lassen: Bei einem Event posierte Eddie gewohnt stilvoll für die Kameras.

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte der 40-Jährige am Donnerstagabend die GQ Men of the Year Awards in Berlin: Für seinen Red-Carpet-Auftritt wählte der Hottie ein durchsichtiges Rollkragenoberteil mit floralen, rot-glitzernden Applikationen. Dazu kombinierte er eine dunkle Anzughose und schwarze Schuhe. Neben Eddie wurden auch Schauspielerin Diane Kruger (46), Menschenrechtlerin Düzen Tekkal, Designerin Martine Rose und Real-Madrid-Fußballer David Alaba (30) mit dem Preis ausgezeichnet.

Dass Eddie so erfolgreich im Film-Business ist, kommt nicht von ungefähr – er selbst weiß, wo die Wurzeln seines Erfolgs liegen: Seine Eltern förderten bereits früh die Leidenschaften ihres Sohnes. "Alles, was mich oder meine Brüder interessiert hat, haben sie unterstützt", schwärmte der "Les Misérables"-Star in einem Interview mit Today.

CapitalPictures / Actionpress Der Cast von "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse"

Getty Images Eddie Redmayne und Diane Kruger bei den "GQ Men of the Year"-Awards 2022

Getty Images Eddie Redmayne bei den "GQ Men of the Year"-Awards 2022

