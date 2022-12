Fans sind begeistert: David Beckham trällert Weihnachtshit

David Beckham (47) scheint schon total in Weihnachtsstimmung zu sein. Auf seinen Social-Media-Accounts gibt der Brite regelmäßig Einblicke in sein Leben. So postete der Ex-Sportler im Oktober beispielsweise eine Reihe an Schnappschüssen von einem Familienausflug ins Disneyland. Auch seine Frau erfreut die Fans immer wieder mit humorvollen Aufnahmen ihres Mannes: Nun teilte Victoria (48) einen Clip, in dem David inbrünstig einen Weihnachtshit trällert.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 48-Jährige nun das kurze Video, in dem sie ihren Gatten auf frischer Tat ertappt. Augenscheinlich sitzen die beiden gerade am Frühstückstisch zusammen, denn der ehemalige Profi-Fußballer hält eine Tasse in der Hand, während er angestrengt auf sein Handy schaut. "David gibt seine beste Mariah-Carey-Imitation zum Besten!", scherzte die Britin unter ihrem Post, denn ihr Mann singt voller Inbrunst den Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You". Anschließend kann sich das ehemalige Spice Girls-Mitglied einen kleinen spitzen Kommentar allerdings nicht verkneifen. "Du hast Probleme mit dieser hohen Note – nicht wahr?", scherzte Victoria.

Bei den Fans schien die musikalische Darbietung des 47-Jährigen ebenfalls supergut anzukommen. So bewundern zahlreiche User Davids Gesangstalent sowie seine Tongenauigkeit. "Er ist eigentlich richtig gut!", "Ich liebe deine Stimme" oder "Das war großartig", lauteten nur einige entzückte Kommentare.

Getty Images David und Victoria Beckham bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

Instagram / victoriabeckham David Beckham im Dezember 2022

Getty Images David Beckham im Juli 2022

