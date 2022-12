Gülcan Kamps ganz melancholisch: Sie will einen Neustart!

Gülcan Kamps (40) will offenbar noch mal ganz von vorne beginnen! Vor einem Jahr erlebte sie eine große Umstellung: Die Moderatorin durfte zusammen mit ihrem Mann Sebastian Kamps ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seitdem widmet sie sich völlig ihrem Nachwuchs und kann sich gar nicht mehr vorstellen, ohne Baby unterwegs zu sein. Im kommenden Jahr möchte Gülcan ihr Leben aber umkrempeln!

"Bin zurzeit etwas nachdenklich! Über was ich nachdenke? Einfach alles. Das Jahr ging so schnell rum und ich möchte nächstes Jahr einen kompletten Neustart", verriet sie zu einem Video von sich auf Instagram, auf dem sie ernst in die Kamera blickt. Wie genau diese große Veränderung aussehen soll, führte Gülcan noch nicht aus – stattdessen nannte sie den möglichen Grund für ihre Gefühlslage: "Dass ich etwas melancholisch bin, liegt sehr wahrscheinlich auch daran, dass mein Baby bald ein Jahr alt wird."

Vielleicht könnte auf ihren Neustart auch ein weiteres Kind folgen – denn Gülcan möchte auf jeden Fall noch mal Nachwuchs und träumt sogar von Zwillingen! "Ich würde dem Universum dafür danken! Das Leben ist mit einem Kind bereits eine wunderschöne Herausforderung und wäre mit drei Kids garantiert dreimal so schön", schwärmte sie vor zwei Wochen im Netz.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Influencerin

