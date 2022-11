Unzertrennlich: Gülcan Kamps ist nie ohne Baby unterwegs

Jetzt lässt sie ihr Baby nie wieder los. Gülcan Kamps (40) ist Anfang der 2000er als Moderatorin auf Viva durchgestartet. Wenige Jahre später lernte sie ihren heutigen Mann Sebastian Kamps kennen und lieben. Seit fünf Jahren hatte das Paar einen Kinderwunsch, dessen Erfüllung ihnen jedoch lange verwehrt blieb. Vergangenes Jahr konnten die Eheleute sich dann endlich freuen und verkünden, dass sie im Dezember ihr erstes Kind bekommen. Mittlerweile liebt Gülcan ihr Baby so sehr, dass sie keine Erinnerungen mehr ohne ihren Nachwuchs sammeln möchte.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die "Bravo Otto"-Gewinnerin einen Beitrag, in dem sie thematisierte, dass eine Date-Night bevorstehe und sie selbstverständlich ihr Baby mitnehme. "Ich war bisher noch keinen einzigen Tag beziehungsweise eine Nacht von meinem Kind getrennt und kann es mir auch nicht vorstellen", gesteht Gülcan unter dem Post und erklärt ihren Followern weiter: "Alles, was ich sehe, esse, Schönes höre und erlebe, möchte ich mit meinem kleinen und (großen) Schatz teilen." Auf dem Bild ist die 40-Jährige – bis auf die Schuhe – ganz in Schwarz gekleidet und hat ein breites Lächeln im Gesicht.

"Wer fühlt mit mir?", fragte sie ihre Community. Die Meinungen dazu gingen in unterschiedliche Richtungen. "Ich kann dich absolut verstehen", lautet ein Kommentar. Eine andere Userin widerspricht Gülcan jedoch: "Ich bin nicht nur Mama, sondern auch Partnerin und Freundin."

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Influencerin

Instagram / guelcankamps TV-Star Gülcan Kamps

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

