Lässt sie sich gehen? Gina Alicia wehrt sich mit Klartext

Das will Gina Alicia nicht auf sich sitzen lassen! Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin ließ bei ihrem Look eine ganze Weile lang nachhelfen. In dieser Woche verkündete die Beauty jedoch, künftig gänzlich auf kleine Helferlein wie Hyaluron verzichten zu wollen. Ihr Ziel sei ein natürlicherer Look – was allerdings offenbar nicht allen Followern gefällt. Mit dem Gegenwind will Gina anscheinend nichts zu tun haben: Mit einem klaren Statement setzte sie sich jetzt zur Wehr!

In ihrer Instagram-Story zeigte Gina nun nämlich eine Nachricht, in der ein User seine Einschätzung äußerte, die Ex-Reality Shore-Teilnehmerin ließe sich gehen. Das wollte die nicht auf sich sitzen lassen: "Ich hab verdammt noch mal keine Lust, mich danach zu richten, wie andere mich gerne hätten. Ich hab's satt, mich der Gesellschaft anzupassen!" Es müsse völlig normal sein, sich auch mal nicht stundenlang zurechtzumachen, betonte sie.

Ihr Make-up wolle sie aber dennoch nicht aus ihrem Badezimmer verbannen, fügte Gina versöhnlich hinzu: "Versteht mich nicht falsch, ich liebe es, meine Haare zu stylen und mich schick zu machen – aber eben dann, wenn ich es fühle." Ihr Anliegen sei es, gegen zu hoch gesteckte Erwartungen der Leute vorzugehen.

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, "Reality Shore"-Star

RTL / Markus Hertrich Gina Alicia, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia im November 2022

