Nach Promi-BB-Aus: Wem gönnen Catrin und Walentina den Sieg?

Walentina Doronina (22) und Catrin Heyne haben einen klaren Favoriten! Für die Influencerin und die Goodbye Deutschland-Auswanderin war bei Promi Big Brother am Montag Schluss: Sie hatten von den Zuschauern nicht genügend Anrufe erhalten und mussten die Show verlassen. Ihre einstigen Mitstreiter kämpfen hingegen weiterhin um den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Wem gönnen Walentina und Catrin das am meisten?

Im Promiflash-Interview betonte Walentina: "Auf jeden Fall ist der Menderes (38) an erster Stelle. [...] Ich habe ihn wirklich kennengelernt und er ist wirklich sehr sensibel, er hat einfach ein goldenes Herz." Doch auch Rainer Gottwald, Sam Dylan (31) und Jennifer Iglesias (24) würde sie den Triumph gönnen. "Diese Charaktere können da auf jeden Fall gerne gewinnen", war sich die 22-Jährige sicher.

Catrin sieht das ähnlich. Auch bei der Solariumbesitzerin ist der DSDS-Kultkandidat auf Platz eins. "Menderes ein absoluter Herzensmensch. Auf den habe ich mich schon im Vorfeld gefreut", erklärte die Blondine. Er habe immer an sich selbst geglaubt, egal, was andere sagen: "Der hat durchgezogen. Und wo er jetzt steht, wissen wir ja. Und da muss ich einfach mal sagen 'Chapeau'."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Menderes bei "Promi Big Brother"

Catrin Heyne und Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

Catrin Heyne, Reality-Darstellerin

