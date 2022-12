Neue Staffel: "How to Sell Drugs"-Maximilian verrät Details

Es wird spannend! Die erfolgreiche deutsche Coming-of-Age-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) dreht sich um den Nerd Moritz, der ein internationales Drogenimperium von seinem Kinderzimmer aus aufbaut. Die bisher letzte von drei Staffeln endete damit, dass der Schüler, welcher von Maximilian Mundt gespielt wird, ins Gefängnis muss. Mittlerweile ist eine Fortsetzung des Netflix-Hits bestätigt. Promiflash verriet Maximilian jetzt, worauf die Fans sich in der vierten Staffel freuen können!

Beim GQ Men of the Year 2022 Award plauderte der 26-Jährige mit Promiflash darüber, wie es bei Moritz, Lenny und Co. weiter geht. "Es ist ein bisschen Zeit vergangen," verriet Maximilian über die Fortführung der Geschichte. Es liegt also nahe, dass die Fans wahrscheinlich zu sehen bekommen werden, wie es dem jugendlichen Drogenboss nach dem Gefängnis ergeht. Die Frage, ob es einen Zeitsprung gebe, bejahte der Hamburger.

Maximilian war für das Event sehr glamourös gekleidet. Der Lockenkopf trug ein extravagantes schwarz-transparentes, mit Glitzersteinchen übersätes Oberteil. Dazu kombinierte er eine schwarze Anzughose. Der Schauspieler gestand, dass sein Stylevorbild der US-Amerikaner Timothée Chalamet (26) sei.

Netflix Eine Szene aus "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Netflix Eine Szene aus der ersten Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Getty Images Maximilan Mund bei den "GQ Men of the Year" Awards 2022

