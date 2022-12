Nicht Fabi: Diesen "Prince Charming"-Boy datete Sieger Basti

Sebastian schien keinen Liebeskummer zu haben. Zum Ende hin hielt die vierte Staffel von Prince Charming noch einige Überraschungen parat. Nachdem sich der Protagonist Fabian Fuchs eigentlich für Basti entschieden hatte, bemerkte er doch, Gefühle für den Zweitplatzierten Tim zu haben. Also servierte der Berliner den Modemanagementstudenten ab. Aber von Herzschmerz fehlte bei ihm wohl jede Spur: Denn Basti bandelte danach einfach mit einem anderen "Prince Charming"-Boy an!

Beim Wiedersehen auf RTL+ wurden so einige pikante Details aufgedeckt. Als die Moderatorin Basti fragte, wie für ihn Fabians Liaison mit Tim war, antwortete er ziemlich locker: "Ich habe mich für die beiden gefreut. Ich war ja auch selbst anderweitig beschäftigt." Und das nicht mit irgendwem: "Ich habe ein bisschen mit dem Leon angebandelt. Das war auf jeden Fall so ein Sommerding bei uns. Wir hatten beide eine schöne Zeit zusammen", führte der Wahlkölner aus. Leon scheint Basti also gut abgelenkt zu haben.

Daraufhin wurden ein paar Schnappschüsse ihrer gemeinsamen Zeit eingeblendet. Leon und Basti gingen wohl zusammen feiern, und auch alltägliche Dinge wie im Park chillen, gehörten für die zwei dazu. Wie der aktuelle Stand bei den beiden ist, ist aber nicht bekannt.

Anzeige

RTL Leon, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

Instagram / bastispdt Sebastian, "Prince Charming"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / leon__hirsack Leon Hirsack, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de