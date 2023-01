Fashion: Das ist "Prince Charming"-Boys bei Männern wichtig!

Der einstige Prince Charming-Protagonist Kim Tränka und der ehemalige Kuppelshow-Kandidat Basti sind beide große Fashion-Fans! Sowohl der Ex-Krawattenverteiler als auch der einstmalige Teilnehmer präsentieren in den sozialen Medien immer wieder ihre stylishen Outfits und Looks – und beweisen regelmäßig, wie modebewusst sie sind. Darum hat Promiflash bei den beiden nachgefragt: Was ist Kim und Basti in Sachen Fashion denn eigentlich an einem potenziellen Partner wichtig?

Am Rande der Berlin Fashion Week betonte Kim im Promiflash-Interview, dass es wesentlich sei, dass sein Partner sich in seinen Klamotten wohlfühlt. Doch ein Detail steche ihm dann doch direkt ins Auge. "Ich bin aber sehr auf Schuhe fokussiert. Ich finde immer, Schuhe müssen sauber und gepflegt sein", erklärte der Influencer und fasste zusammen: "Insgesamt muss der Style aber einfach stimmen und er muss sich wohlfühlen."

Basti legt da bei anderen Männern schon einen größeren Wert auf Modebewusstsein! "Mir ist tatsächlich superwichtig, dass er sich gut anzieht", verdeutlichte der Kölner und fügte hinzu: "Wichtig wäre mir auch, dass er sich von mir inspirieren lässt. Also nicht, dass er meinen Style annimmt, aber dass ich ihm da ein bisschen Beratung geben darf."

