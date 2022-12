Pizza und Serien: So feierte Chrissy Teigen ihren Geburtstag

Chrissy Teigen (37) feierte hochschwanger ihren Geburtstag. Das Model erwartet derzeit sein drittes Kind mit Sänger John Legend (43). Die Schwangerschaft scheint für das Paar ein echter Segen zu sein, denn im September 2020 war sie schon einmal schwanger. Doch das Kind musste sie abtreiben, weil es keine Überlebenschance hatte. Demnach scheint sie diese Schwangerschaft möglichst ruhig anzugehen – und an ihrem Geburtstag legte Chrissy dann mal die Füße hoch.

Auf Instagram teilte Chrissy ein Video, in dem sie ihren 37. Geburtstag zusammengeschnitten hatte. Offenbar hat das Geburtstagskind den Tag in aller Ruhe genossen. Sie schaute sich mehrere Folgen der Serie "The Office" an, hörte sich einen Crime-Podcast an und aß nebenbei Pizza. Vorbereitungen fürs Baby durften aber auch nicht fehlen und schließlich wurde sogar noch zusammen mit Freunden gegessen und ein Film geschaut. "Danke für die Wünsche zum Geburtstag. Ich hatte einen schönen Tag", fasste Chrissy ihren Ehrentag zusammen.

Ihre Schwangerschaft konnte Chrissy bisher wohl schon sehr genießen. Mitte Oktober nahm die Zweifach-Mama sich einen ganzen Tag für ihre Tochter Luna (6) frei. Zusammen mit ihrer Mutter und einigen Freundinnen ließen die beiden sich in einem Spa verwöhnen und im Anschluss ging es noch in einen Escape-Room.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit Tochter Luna und Sohn Miles im Mai 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im November 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna

