Tannenbaum-Look: Nicole Scherzinger lässt tief blicken

Hat Nicole Scherzinger (44) schon Vorfreude auf das Fest der Liebe? Die ehemalige Sängerin der Girlband Pussycat Dolls hat in diesem Jahr bei der achten Staffel von The Masked Singer US als Jurorin hinter dem Tresen Platz genommen. Mit Stars wie Nick Cannon (42) und Robin Thicke (45) versuchte sie zu erraten, welche prominenten Sänger sich unter den Kostümen verstecken. Am 27. November fand dann das große Finale der Show statt. Nicole sorgte an dem Abend mit ihrem Outfit für (tiefe) Vorweihnachtsstimmung!

Auf Instagram teilte die 44-Jährige jetzt einige Schnappschüsse und Videos vom Show-Finale. Die Amerikanerin verzauberte ihre Zuschauer in einem tief ausgeschnittenen grünen Fransenkleid, das tief blicken ließ und an einen Tannenbaum erinnerte. Zu dem Outfit trug sie silberne Plateau-Schuhe. Bloß ein Minimum an Accessoires war nötig, um ihrem Look abzurunden. So trug sie Tropfen-Diamant-Ohrringe und versprühte mit ihrem Make-up echten Hollywood-Glamour. Voluminös gewellte Locken, der Lidschatten mit Pailletten verziert und der rosa Lipgloss – insgesamt ein aufsehenerregender Auftritt.

Nicole versorgt ihre Community in den sozialen Netzwerken auch abseits solch eines Megaevents immer wieder mit aufsehenerregenden Posts. Erst kürzlich brachte sie ihre Follower auf Instagram zum Schmelzen, als sie in einem sexy Badeanzug ein Eisbad nahm. Sie erklärte: "Monday Mood. Eisbad bei 37 Grad Fahrenheit für sechs Minuten. Kein Schmerz, kein Gewinn."

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und ihr Partner beim Finale von "The Masked Singer", November 2022

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im November 2022

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im November, 2022

