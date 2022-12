Britney Spears: Dann wird das Musical am Broadway erscheinen

Neue Details zum Britney Spears (41)-Musical! Bereits seit 2017 ist geplant, ein Musical mit den erfolgreichsten Hits der Princess of Pop– wie zum Beispiel "Oops I Did It Again", "Circus" und "Toxic" – in einer neuen Show auf die Bühne zu bringen. Das Musical werde nicht Britneys Lebensgeschichte, sondern die von bekannten Märchenfiguren wie Cinderella und Rapunzel aufgreifen und in aktuelle gesellschaftliche Verhältnisse einbetten. Jetzt steht fest, wann das Musical am Broadway zu sehen sein wird!

Wie Deadline berichtet, werde das Musical unter dem Titel Once Upon A One More Time aufgeführt. Voraufführungen sollen am Samstag, den 13. Mai kommenden Jahres im Marquis Theatre stattfinden. Das Datum der Premiere sei der 22. Juni. Details zur Besetzung des Musicals hätten die Produzenten aber noch nicht verraten.

Vom 14. April bis zum 17. Mai 2020 ist das Musical bereits im James M. Nederlander Theatre in Chicago aufgeführt worden. Offenbar wurde das Musical so gut besucht, dass die Produzenten es nun auch am berüchtigten New Yorker Broadway zeigen.

