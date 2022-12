Fans gespalten: Kai Pflaume über seinen Elevator-Boys-Look

Kai Pflaume (55) nimmt sich selbst nicht zu ernst. Seit mehr als zwei Jahren ist der Wer weiß denn sowas?-Moderator nun schon auf YouTube aktiv und hat dort mittlerweile über 600.000 Abonnenten. Zum festen Konzept des Kanals gehört es, immer wieder mit berühmten Internetpersönlichkeiten einen Tag zu verbringen. Zuletzt sorgten Fotos, die Kai im Elevator-Boys-Look zeigen, für gespaltene Meinungen im Netz. Jetzt erklärt der 55-Jährige seinen jugendlichen Auftritt.

"Ich finde, man darf sich selber nicht zu ernst nehmen. Für mich ist das ein wichtiger Punkt in meinem Leben und hat auch nichts mit dem Alter zu tun", meint Kai im Interview mit Bild. "Ich bin für jeden Spaß zu haben und habe auch für 'Klein gegen Groß' schon die merkwürdigsten Outfits getragen. So etwas ergibt sich einfach aus der Situation," führte er weiter aus.

Aber wie war es eigentlich zu dem Umstyling gekommen? "Die Jungs hatten die Idee, mich in drei verschiedenen Outfits zu stylen und ihre Community abstimmen zu lassen, in welchem der Styles ich ein TikTok-Clip mit ihnen drehe", begründet der TV-Star die skurrilen Looks. Privat wären die Klamotten allerdings nicht sein Fall: "Ich wüsste auch nicht, was für einen Anlass es geben sollte, dass ich das privat anziehen würde."

Getty Images Kai Pflaume im Oktober 2021

TikTok / elevatormansion Kai Pflaume und die Elevator Boys im November 2022

Getty Images Moderator Kai Pflaume

