Seltener Auftritt: Violet Affleck und Mama Jennifer Garner!

Ein großer Abend für Violet Affleck (17)! Gemeinsam mit dem Schauspieler Ben Affleck (50) bekam Beauty Jennifer Garner (50) drei Kinder. Kurz nach ihrer Hochzeit im Jahr 2005 wurde ihre erste Tochter Violet geboren, 2009 folgte Seraphina und 2012 kam ihr Sohn Samuel zur Welt. Im Jahr 2015 trennte sich das einstige Hollywood-Traumpaar schließlich. Heute teilen sie sich das Sorgerecht für ihre Kids. Jetzt feierte ihre Älteste ihren 17. Geburtstag. Den verbrachte sie mit ihrer Mama im Weißen Haus!

Was es damit auf sich hat? Jennifer gehörte zu den geladenen Gästen von Präsident Joe Biden (80) und First Lady Jill Biden (71), die am Donnerstag ein Staatsdinner zu Ehren von Emmanuel Macron (44) und dessen Frau Brigitte Macron (69) abhielten. Für diesen Anlass putzten Mutter und Tochter sich natürlich mächtig heraus: Violet und Jennifer bezauberten beide in schwarzen Cocktailkleidern. Besonders süß: Das Kleid der 17-Jährigen war über und über mit Herzchen besetzt. Bei ihrer Ankunft hielten die beiden Frauen Händchen und strahlten in die Kameras.

Auch Sänger John Legend (43) und seine schwangere Frau Chrissy Teigen (37) waren bei dem Staatsdinner dabei. Das Model trug ein hübsches rosafarbenes Dress mit Puffärmeln und Glitzersteinchen – schwarze Handschuhe rundeten ihr elegantes Ensemble ab. Ihr Babybauch war durch den weiten Schnitt des Kleids nicht wirklich zu sehen.

CNP via ZUMA Press Wire / Zuma P Violet Affleck und Jennifer Garner im Weißen Haus

Getty Images Violet Affleck und Jennifer Garner im Weißen Haus

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Dezember 2022 im Weißen Haus

