Jennifer Garner und John Miller turteln im Partnerlook

Jennifer Garner (53) und ihr Freund John Miller wurden am Osterwochenende turtelnd gesichtet. Die Schauspielerin und der kalifornische Unternehmer, die seit 2018 immer wieder miteinander liiert sind, teilten einen zärtlichen Kuss, als sie gemeinsam zu seinem Auto spazierten. Besonders auffällig: Das Paar präsentierte sich in einem perfekt aufeinander abgestimmten Look. Die Bilder, die People vorliegen, zeigen Jennifer trug eine lässige Jeans-Latzhose mit gestreiftem T-Shirt und passender Baseballcap, während John ein kariertes Hemd zur Jeans kombinierte. Beide strahlten über beide Ohren und wirkten sichtlich entspannt.

Die Beziehung der beiden scheint – nach einigen Höhen und Tiefen – mittlerweile gefestigt. Nach einer Pause im Jahr 2020 fanden Jennifer und John 2021 erneut zueinander und scheinen seither unzertrennlich. Beide bringen Kinder aus früheren Beziehungen mit: Jennifer hat drei Kinder mit Ex-Mann Ben Affleck (52), John zwei Kinder aus seiner Ehe mit der Violinistin Caroline Campbell. Obwohl für beide das Familienleben oberste Priorität hat, finden sie immer wieder Zeit füreinander. Ein Insider verriet dem Magazin zuletzt: "Ihre Beziehung ist locker und unkompliziert. Sie ist sehr glücklich."

Jennifer, die mit Filmen wie "30 über Nacht" zur Stilikone wurde, bleibt nicht nur beruflich, sondern auch privat bodenständig. Ihr Fokus liegt klar auf ihrer Familie. Besonders das Co-Parenting mit Ben funktioniert gut – beide legen großen Wert darauf, ihre Kinder aktiv ins Familienleben einzubeziehen. John scheint perfekt in dieses Leben zu passen. Laut People Magazine verbindet die beiden nicht nur ihre gemeinsamen Werte, sondern auch eine tiefe gegenseitige Wertschätzung. "Sie meinen es ernst. Er ist auch ein fürsorglicher Vater und versteht ihre Prioritäten", so ein Insider. Auch nach außen wirken sie wie ein eingespieltes Team – Fans freuen sich, Jennifer so glücklich zu sehen.

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Getty Images Jennifer Garner, November 2024

