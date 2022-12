So süß schwärmt Jim Parsons über Bald-Mama Kaley Cuoco

Er findet zuckersüße Worte für seine ehemalige Kollegin! Schauspielerin Kaley Cuoco (37) erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs. Neben ihrer Familie und ihren Freunden freut sich aber auch ein einstiger Co-Star für die werdende Mama: Jim Parsons (49). Von 2007 bis 2019 waren die zwei Seite an Seite in The Big Bang Theory zu sehen. Nun äußerte sich Jim in einem Interview total süß über die Schwangere und attestierte ihr gute Mutterqualitäten!

Im Interview mit Entertainment Tonight schwärmte der 49-Jährige in den höchsten Tönen von der Penny-Darstellerin. Vor allem in Bezug auf ihr baldiges Mamaglück fand der Schauspieler nur liebe Worte. "Sie wird unglaublich sein", verriet Jim und fügte hinzu: "Sie ist ein sehr warmherziger Mensch und ich denke, das Kind kann sich glücklich schätzen, sie als Mutter zu haben." Schon zu "The Big Bang Theory"-Zeiten habe Jim sehr gerne mit Kaley gearbeitet, weil sie eine "beruhigende Präsenz" habe.

Dass Jim so von seinem einstigen Co-Star schwärmt, dürfte für einige Fans überraschend kommen. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber RadarOnline verraten, dass er in seinen Memoiren wohl über seinen Serien-Exit auspacken will. Denn in seinen Augen stehen einige Unwahrheiten darüber im Raum. "Er will alles richtigstellen und die wahren Details seines Ausstiegs aufdecken – und das wird nicht schön", plauderte die Quelle aus.

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Anzeige

Getty Images Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Jim Parsons, Simon Helberg, Kaley Cuoco, Johnny Galecki

Anzeige

Getty Images Mayim Bialik, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki und Simon Helberg im März 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de