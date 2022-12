Statt Adventskalender: Laura Müller postet heißes Po-Bild

Gibt es dieses Jahr keinen Adventskalender von Laura Müller (22)? Michael Wendler (50) überraschte seine Frau im vergangenen Jahr mit einem Luxus-Adventskalender – und auch im Jahr davor beglückte er seine Partnerin mit 24 dekadenten Präsenten. Das war aber nicht ganz günstig – der "Egal"-Interpret musste für die luxuriösen Geschenke für seine Laura tief in die Tasche greifen: Mindestens 160.000 Euro ließ er springen. Dieses Jahr lässt der Adventskalender aber auf sich warten. Dafür teilt Laura nun wieder ein heißes Pic.

Auf OnlyFlans postete das Model einen neuen Schnappschuss: Dieses Mal dürfen sich ihre Abonnenten an Lauras Rückansicht erfreuen. In einem durchsichtigen blauen Höschen streckt sie ihren Po provokant in die Kamera, während sich durch den Slip so einiges abzeichnet. Damit lässt sie den Fantasien ihrer Fans sicherlich freien Lauf. "Langer Prügel" sollten die Abonnenten der Beauty für weitere private Pics schreiben.

Erst vor einigen Tagen begeisterte sie ihre Abonnenten mit einer heißen Bilderreihe: Hier spielt die 22-Jährige halb nackt Billard. Passend dazu leistete die Frau vom Wendler sich diesen frivolen Wortwitz: Für weitere Fotos sollten die User ihr "Eingelocht"-Nachrichten zukommen lassen.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura Müller im August 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

