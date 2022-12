Süß! Sophia Thomalla ersteigert Gemälde von ihrem Alex

Da hat sich Sophia Thomalla (33) aber was ganz Besonderes überlegt! Die Are You The One – Reality Stars in Love-Moderatorin und der Tennisspieler Alexander Zverev (25) sind seit über einem Jahr ein Paar – seitdem lassen die beiden Turteltauben ihre Fangemeinde immer wieder durch süßen Pärchen-Content an ihrem Liebesglück teilhaben. Nun begeisterte die Influencerin ihre Community mit einer ziemlich großen Liebesgeste: Sie erwarb ein Gemälde von ihrem Alex!

In ihrer Instagram-Story präsentierte Sophia stolz ihre neueste Errungenschaft: ein riesiges Gemälde, auf dem ihr Freund Alex beim Tennisspielen abgebildet ist. Daneben steht der Sportler selbst – der 25-Jährige ist nur ein kleines Stückchen größer als das Kunstwerk. "Hab'n kleines Bild ersteigert", witzelte die Investorin.

Eine süße Geste, über die sich der Olympiasieger sicherlich gefreut haben wird. Schon mehrfach machte Sophia deutlich, wie glücklich sie mit ihrem Alex ist: "Er tut mir einfach gut, obwohl wir total unterschiedlich sind", schwärmte sie beispielsweise im März gegenüber Gala.

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2021 in Baden-Baden

Instagram / sophiathomalla Alex Zverev im Winter 2022

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2021

