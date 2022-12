Töchterchen Solea wird eins: Sarah Engels ist ganz emotional

Für Sarah Engels (30) war gestern ein ganz besonderer Tag! Vor einem Jahr kam ihr zweites Kind zur Welt: Nach ihrem Sohn Alessio (7) aus der Ehe mit Pietro Lombardi (30) durfte sie nun mit ihrem zweiten Ehemann Julian (29) ein Mädchen auf der Welt begrüßen. Die kleine Solea Liana ist der ganze Stolz der Sängerin. Doch die Zeit vergeht schnell: Gestern wurde Solea schon ein Jahr alt!

Das feierte Familie Engels natürlich gebührend: Auf Instagram zeigte Sarah das für ihre Kleine mit Luftballons und Girlanden dekorierte Esszimmer. Geschenkt bekam das Geburtstagskind einen Mini-Fiat 500, mit dem es sowohl draußen als auch durchs Haus flitzen kann, sowie ein Fotoalbum und einen persönlichen Brief für später. Das Auto kam offenbar gut an, denn die Musikerin teilte direkt ein Foto von Solea auf dem Gefährt. "Genau heute vor einem Jahr um 8:38 Uhr hast du uns alle komplett gemacht, kleine Prinzessin. Wir lieben dich", schrieb sie dazu.

Dass Solea nun schon ein Jahr alt ist, bringt in Sarah zahlreiche Gefühle hervor. "Unsere Mausi ist ein Jahr alt. Das geht so schnell, viel zu schnell. Und das ist schon irgendwie auch emotional, dass das alles so schnell vergeht", erzählte sie. Die Zeit rund um die Geburt sei einfach "richtig spannend" gewesen.

Facebook / https://www.instagram.com/sarellax3/ Deko für Solea Engels' ersten Geburtstag

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels mit ihrer neugeborenen Tochter Solea, Dezember 2021

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels mit Alessio und Solea, Juni 2022

