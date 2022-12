Tragödie auf Konzert der Kelly Family: Ein Besucher verstarb

Auf einem Konzert der Kelly Family ereignete sich eine furchtbare Tragödie. Die Familie ist schon seit Jahrzehnten im Musikbusiness erfolgreich. Auch nach all den Jahren begeistert die Gruppe ihre Fans aller Altersklassen mit ihrer Musik, im Laufe ihrer Karriere gab sie schon unzählige Konzerte. Am Freitagabend wollten die Musiker dann ein Weihnachtskonzert in Halle/Westfalen geben – dabei kam es aber tragischerweise zu einem Todesfall.

Wie Westfalen-Blatt berichtet, brach nur wenige Minuten nach Beginn der Show ein Mann zusammen und starb – die Rettungskräfte konnten den Besucher nicht retten. Das Konzert musste daraufhin abgebrochen werden. Auf Instagram äußerte sich die Musikgruppe zu dem tragischen Ereignis: "Kurz nach Beginn des heutigen Konzertes in Halle/W. ist leider einer unserer Fans in der Halle trotz intensiver Bemühungen des ärztlichen Notfallteams wegen eines medizinischen Notfalls verstorben. [...] Unsere Gedanken sind bei dem Verstorbenen und seinen Angehörigen."

Die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt. Die Tour der Kelly Family scheint aber nach wie vor wie geplant stattzufinden. "[Wir] hoffen, euch trotzdem bei den kommenden Konzerten zu sehen. Passt auf euch auf", hieß es weiter in dem Statement im Netz.

Anzeige

RTLZWEI / Marc Bremer Kelly Family, August 2022

Anzeige

Getty Images Die Kelly Family bei der Show "Menschen 2019 – der ZDF Jahresrückblick" in Hamburg im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Die Kelly Family in der Show "2021! Menschen, Bilder, Emotionen! - Der große RTL Jahresrückblick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de