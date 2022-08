Endlich: Die Doku-Serie der Kelly Family geht bald los!

Am 5. September ist es endlich so weit: Die Kelly Family ist zurück! Bereits im Kindesalter starteten die Geschwister der Familie ihre Karriere. Ihren endgültigen Durchbruch erzielte die Band mit ihrem 1994 erschienenen Album "Over The Hump", das sich allein in Deutschland rund 2,5 Millionen Mal verkaufte und neunmal mit Gold ausgezeichnet wurde. Nun wollen Kathy (59), Patricia (52), Joey (49), John (55), Paul (58) und Caroline zurück auf die großen Bühnen der Welt – und bekommen dafür eine eigene Doku.

Wie Qutotenmeter berichtet, wird die fünfteilige Serie ab dem 5. September wöchentlich um 20.15 Uhr auf RTLZWEI laufen. Darin fahren die Bandmitglieder die wichtigsten Stationen ihrer Karriere ab, um ihr altes Kelly-Family-Gefühl wieder aufleben zu lassen, bevor im November eine große Konzert-Tour startet. Um dem ganzen mehr Authentizität zu verleihen, absolvieren sie die Reise im restaurierten Original-Kelly-Bus.

Die Reise wird die sechs unter anderem nach Rom, Wien und Dublin führen. In Irland wird es zudem sehr emotional werden: Die Geschwister besuchen das Grab ihres Vaters. Auch in Paris macht der grün-rote Doppeldeckerbus Halt: Hier werden die Brüder und Schwestern wie in ihren Anfängen in der Metro musizieren. Nach Stationen in Speyer und Köln wird der Roadtrip schließlich in Spanien, am Grab von Mutter Barbara, enden.

