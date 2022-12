Wurde Prinz Williams Treffen mit Harry aktiv verhindert?

Was hat es damit auf sich? Aktuell befinden sich Prinz William (40) und seine Frau Kate (40) in den USA, um einige royale Termine in Boston wahrzunehmen. Wenige Tage später sollen der Bruder des zukünftigen Thronfolgers, Prinz Harry (38), und dessen Gattin Meghan (41) nach New York fliegen, um den "Robert F. Kennedy Ripple of Hope"-Award entgegenzunehmen. Es wurde deshalb bereits spekuliert, ob es zu einem Familientreffen kommen wird. Jetzt kam allerdings heraus: Kate soll absichtlich ein Wiedersehen von William und Harry verhindert haben!

Wie Bild von einem Palastmitarbeiter erfahren haben will, soll die 40-Jährige ein Treffen der Brüder verhindert haben – und das aus einem bestimmten Grund. "Der Reiseplan von Kate und William ist sehr eng durchgetaktet. Das ist bewusst so gemacht, denn Kate möchte nicht länger als nötig von ihren Kindern getrennt sein", verriet der Mitarbeiter. So soll kein Zeitpunkt für ein mögliches familiäres Treffen gefunden worden sein. "Priorität Nummer eins sind die Awards, die Kate und William sehr wichtig sind. Kate und William verzichten bewusst darauf, Harry und Meghan zu treffen", ergänzte die Quelle.

Während sich William und Kate auf ihrer ersten Auslandsreise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) befinden, veröffentlichten Harry und Meghan den ersten Trailer ihrer Netflix-Doku. Absichtlich? "Das Timing lenkt die Aufmerksamkeit von der Reise der Cambridges in die USA ab", behauptete der Royal-Experte Richard Fitzwilliams.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Boston

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

