Fans meinen: Walentina Doroninas Verlobung gehört zum Plan!

Das kam für die meisten wohl überraschend! Für Walentina Doronina (22) ist Promi Big Brother schon vorbei. Vor wenigen Tagen wurde die Reality-TV-Bekanntheit von den Zuschauern rausgewählt. Nun war sie in der Late-Night-Show zu Gast, um über die Zeit zu sprechen. Mit im Schlepptau ihr Freund Can Kaplan. Dann wurde es plötzlich ganz romantisch. Der Unternehmer hielt um die Hand der Blondine an. Die Fans halten jedoch nicht viel von Walentinas Verlobung!

Der offizielle Instagram-Account der Sendung teilte die Liebesnews ebenfalls mit. Neben einigen wenigen Glückwünschen in den Kommentaren sind eher viele skeptische Meinungen zu finden. "Alles für die Show. [...] Schließlich muss man ja im Gespräch bleiben. Man macht nicht mal eben nach drei Monaten einen Heiratsantrag", kritisierte ein User die Verlobung im TV. Andere Nutzer denken, dass Can und Walentina das Ganze geplant hätten.

Und zwar nur, um bei weiteren Shows dabei sein zu können. "Und nach 'Temptation Island' ist alles aus. Und dann kommt 'Prominent getrennt'" oder: "Ist der erste April? Nein? Ok. Wann beginnt 'Das Sommerhaus der Stars'", vermuteten weitere Fans. Was meint ihr: Ist es nur Kalkül von Walentina und Can?

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doroninas Verlobung, Dezember 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, September 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Mai 2022

