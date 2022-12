Live im TV: Promi-BB-Walentina Doronina hat sich verlobt!

Walentina Doronina (22) schwebt auf Wolke sieben. Am Samstagabend war das Reality-Sternchen als Special Guest bei Promi Big Brother. Bereits vor einigen Tagen musste sie das Haus verlassen. Nun sorgte sie in der Show für gleich mehrere Live-Momente. Zuerst ließ sie sich im Studio ihr neues "Promi Big Brother"-Tattoo stechen – und dann hatte Walentinas Liebster Can Kaplan eine ganz besondere Überraschung parat.

Im Anschluss an die gestrigen Folge "Promi Big Brother" war Walentina bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" zu Gast. Dort erwartete sie eine Überraschung, die es in der Sendung so noch nicht gegeben hat. Sie saß gemeinsam mit ihrem Can auf dem Sofa mit den Moderatoren Jochen Bendel (55) und Melissa Khalaj (33), als das Licht plötzlich gedimmt wurde. Der Unternehmer stand auf, hielt seiner Freundin eine rührende Rede. Dann fiel er vor ihr auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Eine sichtlich überwältigte Walentina antwortete mit einem klaren "Ja, natürlich". "Das ist wirklich eine Premiere, einen Heiratsantrag hatten wir bei 'Promi Big Brother' noch nie", freute sich auch Jochen.

"Ich kann's auf jeden Fall immer noch nicht fassen, was gestern passiert ist. Ich bin immer noch so voll im Flash. Ich realisiere das tatsächlich auch noch gar nicht", äußerte Walentina sich bereits in ihrer Instagram-Story. Mehr wollte sie noch nicht sagen, kündigte aber für den Abend ein ausführliches Statement an.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina um Oktober 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, September 2022

