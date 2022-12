Genug Kinder? Hilaria Baldwin wartet auf Alecs Vasektomie

Will Hilaria Baldwin (38) etwa auf weiteren Nachwuchs verzichten? Mit ihrem Mann Alec (64) hat die Yogalehrerin mittlerweile sieben Kinder. Baby Ilaria ist erst wenige Monate alt. Doch damit ist ihre Rasselbande noch nicht komplett, denn der Schauspieler hat auch noch seine erwachsene Tochter Ireland (27). Seine Frau scheint mittlerweile jedoch über einen Schlussstrich nachzudenken: Hilaria wartet offenbar nur darauf, dass Alec sich einer Vasektomie unterzieht.

"Ich finde, dass wir fertig sind, aber ich habe auch gesagt, dass wir mit sechs Kindern fertig sind. Aber ja, ich würde sagen, hoffentlich sind wir fertig", meinte Hilaria im Interview mit Extra. Von ihrem Mann erwarte sie mittlerweile eigentlich eine Vasektomie, die ihn zeugungsunfähig machen würde. "Aber Alec muss immer noch gehen und seinen Teil erfüllen. Solange er seinen Teil nicht erfüllt, können immer noch Dinge passieren", ergänzte sie schmunzelnd. Demnach sind wohl eigentlich keine weiteren Kinder im Hause Baldwin geplant, aber solange sich Alec nicht unters Messer legt, kann durchaus noch einmal unerwarteter Nachwuchs kommen.

Erst vor wenigen Tagen hat Hilaria schon angedeutet, dass sie nicht ausschließen könne, weitere Kinder mit Alec zu bekommen. Es gehe dabei vor allem um sie und ihren Mann, erklärte die 38-Jährige. Was in der Zukunft passieren werde, könne nur die Zeit zeigen. Zu dem Zeitpunkt scheint sie die Familienplanung also noch nicht gänzlich abgeschlossen zu haben.

Instagram/hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin, November 2022

Getty Images Hilaria Baldwin bei einer Gala

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kindern

