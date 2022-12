"Quälender Schmerz": Zara McDermott musste ins Krankenhaus

Müssen sich die Fans um Zara McDermott Sorgen machen? Auf ihrem Social-Media-Account hält die in London geborene Medienpersönlichkeit ihre rund 1,7 Millionen Abonnenten stets über ihr Leben auf dem Laufenden. Im vergangenen April verwirrte sie ihre Community dann beispielsweise mit einer Schwangerschaftsverkündung. Nun hatte die Influencerin allerdings unerfreuliche Neuigkeiten: Zara meldete sich ganz überraschend aus dem Krankenhaus bei den Fans.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 25-Jährige nun eine Aufnahme, auf der sie total fertig auf einem Krankenhausbett liegt. "Die letzte Nacht war ereignisreich! Sam musste mich in die Notaufnahme bringen, weil ich unerträgliche Schmerzen im Unterleib hatte", begann die Britin zu erzählen. Sie fuhr fort, dass sie das Gefühl hatte, eine Zyste an ihrem Eierstock sei geplatzt, weil sie ähnliche Schmerzen nur daher kennen würde. Die Ärzte in der Notaufnahme hätten sich unglaublich gut um sie gekümmert. "Sie wollten mich über Nacht hier behalten, aber nach der Schmerzlinderung fühlte ich mich schon viel besser", versicherte Zara. Am Morgen sei sie für einige weitere Untersuchungen jedoch zurück ins Krankenhaus gefahren.

Am nächsten Tag meldete sich die Blondine dann mit einem Update bei ihrer Community – und gab eine kleine Entwarnung. Bei den weiteren Untersuchungen hätte das Klinikpersonal Blut in ihrem Unterleib gefunden, was darauf hindeute, dass es sich tatsächlich um eine geplatzte Zyste handelt. "Das Gute daran ist, dass mein Eierstock gut aussieht und nicht verdreht ist", versicherte Zara.

Getty Images Zara McDermott im Oktober 2022

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im April 2020

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im November 2022

