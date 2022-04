Bei Zara McDermott läuft es in Sachen Liebe im Moment richtig rund! Die ehemalige Teilnehmerin der UK-Version von Love Island geht bereits seit 2019 zusammen mit ihrem Freund Sam Thompson (29) durchs Leben: Die Moderatorin und der "Made in Chelsea"-Star planen auch schon eine gemeinsame Zukunft. Aber erwarten die beiden jetzt etwa sogar Nachwuchs? Zara verwirrte ihre Follower nun jedenfalls mit einer Schwangerschaftsverkündung...

In ihrer Instagram-Story teilte Zara jetzt einen Schnappschuss, der für so einige Fragezeichen bei ihren Fans sorgte: Auf dem Bild sind nämlich mehrere Ultraschallfotos und ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen. "Unser ganz eigenes 'Love in the Flesh'-Baby", betitelte die Beauty das Posting und stiftete damit zusätzlich Verwirrung bei ihren Fans. Sie veröffentlichte nämlich ein paar Privatnachrichten – und in einer Message schreibt ein Supporter beispielsweise: "Ich hatte gerade fast einen Herzinfarkt, weil ich dachte, das ist Sams und dein Baby."

Kurz darauf löste Zara das Rätsel um die Schwangerschaftsverkündung dann aber auf – bei dem Baby handelt es sich nicht um ihr eigenes! "Ich bin nicht schwanger", stellt die Britin in einem kurzen Clip klar. Stattdessen sei ein Paar aus ihrem Datingformat "Love in the Flesh" in freudiger Erwartung. "Ich wollte nur nicht verraten, wer aus der Show schwanger ist, falls jemand die Sendung noch nicht gesehen hat", erklärt die Influencerin in dem Video.

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Sam Thompson

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im April 2022

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott, Influencerin

