Schon mit Pietro verheiratet? Laura Maria Rypa klärt auf!

Haben sich Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) wirklich schon das Jawort gegeben? Für den Sänger und die Influencerin läuft es privat ziemlich rund: Sie erwarten gemeinsamen Nachwuchs – und sind seit Ende Oktober sogar verlobt. Doch vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass das Paar womöglich schon geheiratet haben könnte. Die Bloggerin teilte nämlich ein verdächtiges Foto, auf dem sie einen auffälligen Goldring trägt. Doch was ist an den Spekulationen dran? Laura sprach jetzt Klartext!

Auf ihrem Instagram-Account beantwortete die 26-Jährige nun im Rahmen eines Q&A die Fragen ihrer Community. Ein User interessierte sich dabei ganz besonders dafür, ob Laura und Pie tatsächlich schon den Bund der Ehe eingegangen sind. "Nein", stellte die werdende Mutter prompt klar und fügte hinzu: "Wir stressen uns damit jetzt auch nicht."

Erst vor wenigen Wochen hatten die Turteltauben in ihrem Podcast "ON OFF" ausgeplaudert, dass es nicht mehr allzu lange dauern werde, bis sie gemeinsam vor dem Traualtar stehen. "Wir wollen auf jeden Fall heiraten, bevor das Kind da ist", gab der DSDS-Juror preis. Vor der Geburt ihres Babys wollen sie aber erst einmal nur standesamtlich heiraten.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi

