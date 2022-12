An Geburtstag: Tyra Banks blickt stolz auf ihr Leben zurück

Tyra Banks ist stolz auf sich! Das Supermodel kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: In jungen Jahren eroberte sie die Laufstege der Welt und zählte zu den schönsten Frauen weltweit. 2005 hängte sie ihre Modelkarriere dann an den Nagel und widmete sich anderen Projekten: Fortan war sie TV-Moderatorin, Unternehmerin und Coach. An ihrem 49. Geburtstag nahm sie sich nun Zeit zum Reflektieren: Stolz blickt Tyra auf ihr Leben zurück.

Auf Instagram teilte die America's next Topmodel-Erschafferin zwei Fotos von sich: Eins als einstiges Model und ein aktuelles Selfie. "Wow! Heute ist mein Geburtstag. Und ich denke über meine Reise nach – vom Supermodel zur Superunternehmerin", schrieb sie dazu und machte gleichzeitig noch Werbung für ihr neues Eiscreme-Unternehmen. "Es fühlt sich so gut an, sich zu verändern. Weiterzuentwickeln. Weiter zu träumen", fügte Tyra hinzu und animierte ihre Follower, ihre Träume mit ihr zu teilen.

Unter dem Post tummelten sich nur so die Promis, die der US-Amerikanerin gratulierten. "Ich bin so stolz auf dich, Sissy! Liebe dich und alles Gute zum Geburtstag, du Mogul", schrieb etwa Kenya Moore (51). Auch Chrishell Stause (41) meldete sich bei ihr: "Happy Birthday, Beauty!"

Getty Images Tyra Banks im Juni 2022

Getty Images Tyra Banks bei der Victoria's-Secret-Show 1998

Getty Images Tyra Banks, 2019 in Los Angeles

