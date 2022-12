Beunruhigend! Kelly Clarkson hat einen unheimlichen Stalker

Kelly Clarkson (40) macht eine gruselige Erfahrung. Die ehemalige American Idol-Gewinnerin ist mittlerweile seit über 20 Jahren eine erfolgreiche Musikerin. Nach der Trennung von ihrem Ex Brandon Blackstock (45) vor zwei Jahren machte die "Since U Been Gone"-Interpretin einen heftigen Rosenkrieg durch. Seit Anfang dieses Jahres ist die Scheidung offiziell rechtsgültig und die Texanerin wollte positiv in die Zukunft schauen. Jetzt wird Kelly aber offenbar von einem aufdringlichen Fan belästigt.

Wie TMZ berichtete, schaltete die 40-Jährige die Polizei ein, da ein fremder Mann seit etwa einem Monat immer wieder bei ihrem Haus auftaucht, das Grundstück betritt und unerwünscht Geschenke hinterlässt. Die Sängerin habe den Mann noch nie zu Gesicht bekommen, es gebe aber Videos der Überwachungskameras, mit denen nun versucht werde, den ungebetenen Gast zu identifizieren.

Trotz des unschönen Beziehungsendes haben Kelly und ihr Ex sich mittlerweile offenbar wieder zusammengerauft. Im Sommer dieses Jahres hatte die Zweifachmama sich gemeinsam mit ihren Kindern eine Auszeit genommen und Today verraten, dass auch der Papa der Kids dabei war.

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson, 2020

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2020

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren beiden Kindern, September 2022

