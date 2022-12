Ehemann Lou erleichtert: Seiner Lisha geht es etwas besser!

Lou gibt den Fans Entwarnung! Mit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars wurden der YouTuber und seine Frau Lisha vor rund zwei Jahren deutschlandweit bekannt – seitdem ist das Ehepaar regelmäßig in diversen Reality-TV-Formaten zu sehen. Doch vor wenigen Tagen meldete sich der Goodbye Deutschland-Star mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei den Fans: Seine Frau liegt im Krankenhaus! Jetzt wendete sich Lou erneut an ihre gemeinsamen Fans und verriet: Lisha geht es wieder besser!

In einer Story auf Instagram gab Lou ein kleines Gesundheitsupdate: "Lisha geht es Gott sei Dank etwas besser." Auch bittet der Realitystar seine Fans um Verständnis: "Bitte versteht, dass wir einfach gerade andere Sorgen als Social Media hatten." Dennoch wolle sich seine Frau bald bei ihren gemeinsamen Followern melden.

Bis dato verriet Lou noch nicht, warum seine Frau ins Krankenhaus eingeliefert wurde. "Später werden wir euch erklären, was alles passiert ist", versprach Lou dennoch im Netz – und deutete an: "Wir lagen im Bett... Was dann passiert ist, ist einfach krank." Außerdem erklärte er abschließend: "Eigentlich würden wir so etwas auch gar nicht posten, aber da so was wirklich hilfreich für die Menschen ist, die so etwas auch bekommen können, müssen wir so etwas öffentlich machen, damit eure Partner oder ihr auch wisst, was zu tun ist, wenn so etwas mal passieren sollte."

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, März 2021

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de