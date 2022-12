"Schlimmste Nacht": Lou musste mit Lisha ins Krankenhaus!

Müssen ihre Fans sich ernsthafte Sorgen um Lisha machen? Gemeinsam mit ihrem Mann Lou wurde die Web-Beauty durch ihren YouTube-Kanal groß. Ihre Sommerhaus-Teilnahme im Jahr 2020 machte sie dann deutschlandweit bekannt. Heute sind die beiden in Formaten wie Goodbye Deutschland regelmäßig im TV zu sehen. Auch auf Instagram haben die Influencer eine Reichweite von einer halben Million Follower. Doch jetzt muss ihre Community ganz stark sein: Lisha musste ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Aufgelöst meldete ihr Gatte sich nun auf dem gemeinsamen Instagram-Account: "Wir sind gerade im Krankenhaus, das war die schlimmste Nacht meines ganzen Lebens", berichtete er am frühen Samstagmorgen. "Ich bin immer noch komplett weggetreten." Was genau vorgefallen ist, klärte Lou noch nicht auf. Aber er zeigte eine Aufnahme von Lisha im Krankenhaus: Seine Frau schläft hier offenbar – ihr wurde ein Zugang in den Arm gelegt, ein weiterer Schlauch an der Nase scheint sie mit extra Sauerstoff zu versorgen. "Ich hatte noch nie so eine Angst um sie", kommentierte der Webstar den Anblick.

"Später werden wir euch erklären, was alles passiert ist", versprach Lou – und deutete an: "Wir lagen im Bett... Was dann passiert ist, ist einfach krank." Abschließend erklärte er: "Eigentlich würden wir so etwas auch gar nicht posten, aber da so was wirklich hilfreich für die Menschen ist, die so etwas auch bekommen können, müssen wir so etwas öffentlich machen, damit eure Partner oder ihr auch wisst, was zu tun ist, wenn so etwas mal passieren sollte."

