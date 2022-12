Erstes Trimester war für schwangere Laura Maria Rypa schwer!

Die ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft waren für Laura Maria Rypa (26) alles andere als einfach! Die Influencerin bekommt mit dem Sänger Pietro Lombardi (30) das erste gemeinsame Kind – im Laufe der Schwangerschaft machte der Musiker der Mama seines ungeborenen Kindes sogar einen Antrag. Inzwischen neigt sich die Schwangerschaft langsam dem Ende. Am Anfang hatte Laura mit ihrem Zustand aber ganz schön zu kämpfen!

In ihrer Instagram-Story verriet die Beauty, dass das erste Trimester ziemlich hart war. "Katastrophal... Zwar habe ich immer noch mit Übelkeit et cetera zu kämpfen, aber am Anfang war alles Tausend Mal schlimmer", erzählte sie und fügte hinzu: "Mein Körper musste sich komplett auf diese neue Situation einstellen. Ich habe nur gebrochen, war dauerhaft müde und schlapp, hatte extreme Unterleibs- und Brustschmerzen." Die Symptome habe sie immer noch, aber nicht so schlimm wie am Anfang.

Jedoch scheinen all diese unangenehmen Begleiterscheinungen ihrer Schwangerschaft Laura nicht davon abzuhalten, sich noch weitere Kinder zu wünschen. Die werdende Mama verriet nämlich außerdem, dass sie insgesamt zwei bis drei Kids haben möchte.

Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Bloggerin Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypa präsentiert ihren Babybauch

