"Langer Prügel": Laura Müller postet anstößige OnlyFans-Pics

Laura Müller (22) lässt mal wieder die Hüllen fallen! Die Frau von Michael Wendler (50) machte Anfang des Jahres auf sich aufmerksam, nachdem sie auf der Internetplattform OnlyFans äußerst freizügige Bilder von sich gepostet hatte. Seitdem ist die einstige Let's Dance-Teilnehmerin stets dafür bekannt, sexy Clips und Schnappschüsse in Unterwäsche zu teilen. Jetzt war es wieder so weit: Laura heizte ihrer Community mit neuen Pics ein.

"Meine neue Bilderstrecke ist noch für kurze Zeit zu haben", ließ die 22-Jährige ihre Fans via OnlyFans wissen. Für ihren neuesten Beitrag ließ sie sich was Besonderes einfallen: Laura hält einen Golfschläger, während sie in türkisfarbenen Dessous posiert. Dies scheint nur ein kleiner Vorgeschmack zu sein – um weitere Aufnahmen zu sehen, sollen die Abonnenten der Beauty "Langer Prügel" schreiben.

Bereits Ende November schien Laura sich für ein Sportmotto entschieden zu haben. Sie hatte ebenfalls auf OnlyFans eine Bilderstrecke gepostet, auf der sie es sich auf einem Billardtisch in roter Unterwäsche bequem machte. Auf dem zweiten Pic verzichtete Laura auf ihren BH und verdeckte ihre Nippel mit je einer Billardkugel.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

