So romantisch sind die Dates von Brad Pitt und Ines De Ramon

Wird es allmählich ernst zwischen den beiden? Seit geraumer Zeit bandeln Brad Pitt (58) und Ines De Ramon nun schon miteinander an. Nach der Trennung von Angelina Jolie (47) hatte der Schauspieler gewiss nicht tatenlos herumgesessen. Mehrere Flirts wurden ihm bereits nachgesagt. Doch mit der Ex von Paul Wesley (40) scheint mehr als das zu laufen. So romantisch sind die Dates von Brad und Ines!

"Zum Abendessen veranstalten sie ein Candle-Light-Dinner", verriet ein Insider gegenüber InTouch. In Brads Villa am Strand bekoche der Bullet Train-Star die dunkelhaarige Schönheit. Den Abend lassen sie dann mit einer Runde Nacktbaden ausklingen. "Er hat sich seit Jahren nicht mehr so gefühlt", erklärte die Quelle. Ines sei eine Herausforderung, doch Brad gefalle das.

Erst vor einer Woche hatte sich bereits ein anderer Insider gegenüber RadarOnline zu Wort gemeldet. Das zwischen Brad und Ines soll schon seit Monaten laufen. "Er hat genug von Affären und Kurzzeitromanzen, die zu nichts führen. Jetzt spricht er davon, wieder sesshaft zu werden und vielleicht noch weitere Kinder zu haben", berichtete die Quelle. Für die sehe es gar nach Liebe aus.

Brad Pitt und Angelina Jolie, Juni 2007

Brad Pitt, Schauspieler

Brad Pitt, Schauspieler

