Superstars trainiert: Tennislegende Nick Bollettieri ist tot

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Nick Bollettieri (✝91) hat im Laufe seiner Karriere als Tennistrainer wohl alles erreicht. Er verhalf unter anderem Weltstars wie Serena (41) und Venus Williams (42), Andre Agassi (52) und Jim Courier zu ihrem enormen Erfolg. Sogar Boris Becker (55) hatte der Inhaber einer Tennisakademie zeitweise trainiert. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Nick ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Wie Tennis World berichtete, ist der gebürtige US-Amerikaner am Sonntag verstorben. Zuletzt hatte es bereits Gerüchte über den schlechten Gesundheitszustand des einstigen Sportlers gegeben. Via Instagram trauerte bereits Tommy Haas (44) um seinen ehemaligen Mentor. "So viele Erinnerungen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. [...] Du warst ein Träumer und ein Macher und ein Pionier in unserem Sport, wirklich einzigartig", schrieb der Ex-Tennis-Profi, der als 13-Jähriger in Nicks Tenniscamp war.

Noch vor wenigen Wochen hatte Nicks Tochter Angelique via Twitter deutlich gemacht, wie ernst es um die Tennis-Legende steht. "Papa steht kurz vor dem Übergang in den nächsten Ort. Bitte behaltet ihn in euren Gedanken für einen friedlichen Abschied und eine wunderbare Reise", hatte sie geschrieben.

