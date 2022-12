Trotz Endometriose-Erkrankung: Anna Adamyan ist schwanger!

Anna Adamyan (26) kann es selbst kaum fassen! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Sargis Adamyan (29) wollen eine gemeinsame Familie gründen. Da die Beauty aber an der Unterleibserkrankung Endometriose leidet, blieb ihr Wunsch bislang unerfüllt. Doch das änderte sich jetzt vor wenigen Tagen, denn das Model verkündete auf Instagram: "Das allerschönste Weihnachtswunder, welches wir uns nur hätten wünschen können, ist in Erfüllung gegangen […]. Ich bin schwanger! Ich kann es gar nicht glauben. Die Zeit gerade ist einfach nur magisch." Dass die künstliche Befruchtung erfolgreich war, mache Anna und Sargis einfach überglücklich.

