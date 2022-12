Update: In dieser Schwangerschaftswoche ist Anna Adamyan

Anna Adamyan (26) ist überglücklich! Schon seit langer Zeit versucht die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin, gemeinsam mit ihrem Mann ein Kind zu bekommen. Leider ist es bei ihr aufgrund von Vorerkrankungen schwieriger und sie griff auf alternative Empfängnismethoden zurück. Nun verkündete die Influencerin stolz, dass die künstliche Befruchtung geklappt hat und sie schwanger ist! Aber in der wievielten Schwangerschaftswoche ist Anna eigentlich?

In ihrer Instagram-Story gab das Model nun ein kleines Update: Anna ist derzeit in der sechsten Schwangerschaftswoche. Ihr kleines Wunder ist nun circa sechs Millimeter groß und 0,2 Gramm leicht. "Montags habe ich Wochenwechsel. Alles am Anfang, aber die kleinen Wunder entwickeln gerade da alles Wichtigste!", erklärte sie den aktuellen Stand der Schwangerschaft.

Außerdem plauderte Anna noch aus, wie glücklich sie über die Neuigkeiten ist und wehrte sich damit auch gegen die Kritik, erst nach der 12. Schwangerschaftswoche darüber zu sprechen. "Nach all dieser Zeit, die wir hinter uns haben, ist es unser absolutes Recht, uns über diesen Ausgang freuen zu dürfen. Es war die elfte künstliche Befruchtung und dass wir diesen positiven Test in den Händen halten dürfen, ist ganz wundervoll", erklärte sie.

