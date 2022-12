Nach geglücktem Embryotransfer: Anna Adamyan ist schwanger!

Anna Adamyan (26) hat unglaublich tolle Nachrichten für ihre Fans. Seit vielen Jahren hegen das Model und sein Mann Sargis Adamyan (29) nun schon einen unerfüllten Kinderwunsch, da die Beauty an Endometriose leidet. Auf seiner Reise musste das Paar auch schon den ein oder anderen Rückschlag, wie beispielsweise eine Fehlgeburt verkraften. Zuletzt verriet sie dann allerdings, dass ihr jüngster Embryotransfer geglückt sei. Jetzt verkündete Anna überglücklich: Sie ist schwanger.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige GNTM-Kandidatin nun zwei Schnappschüsse, mit denen sie ihr Babyglück mit ihrer Community teilte. "Das allerschönste Weihnachtswunder, welches wir uns nur hätten wünschen können, ist in Erfüllung gegangen: Ich bin schwanger! Unsere künstliche Befruchtung hat geklappt", schwärmte sie. Sie fuhr fort, dass die Eheleute nicht glücklicher sein könnten und unglaublich dankbar für ihr Kind seien. "All das haben wir die letzten zwei Tage einfach nur für uns genossen, es immer mehr realisiert und ich sage es immer wieder: Ich bin schwanger! Ich kann es gar nicht glauben", schwärmte die 26-Jährige. Die aktuelle Zeit sei für sie einfach nur magisch.

In den Kommentaren freuten sich dann zahlreiche Abonnenten und auch einige Promis mit der Influencerin. So wünschte Ischtar Isik (26) der werdenden Mama beispielsweise von Herzen alles Liebe, während YouTuberin xLatea begeistert schrieb: "Oh mein Gott Anna, ich habe Tränen in den Augen!". Weitere Glückwünsche kamen von Betty Taube (28), Nicolas Puschmann (31), Ina Aogo (33) oder Evelyn Weigert (32).

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im September 2021

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit Ultraschallbild

Instagram / anna.wilken Anna Adamyan im Januar 2022

